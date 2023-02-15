Израиль начал экспорт нефти с месторождения в Средиземном море

Израиль приступил к экспорту нефти, добытой на месторождении Кариш в Средиземном море, эксплуатация которого началась в конце 2022 года. Об этом сообщило во вторник израильское издание Globes, отметив, что с началом этих поставок еврейское государство вошло в число стран - экспортеров нефти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Добычу нефти на месторождении Кариш ведет международная компания Energean со штаб-квартирой в Лондоне. Кариш является в первую очередь газовым месторождением, сырая нефть является для Energean сопутствующим экспортным товаром и будет продаваться "на разных глобальных рынках", отмечает издание.

По информации Energean, первый контракт на поставку нефти с месторождения Кариш был заключен с нефтетрейдером Vitol, поставки пойдут в Европу, пишет Globes. "Мы рады и горды, что Energean облегчила Израилю присоединение к клубу международных экспортеров нефти. Это еще одна веха для нас, укрепляющая рост Energean в качестве значимого игрока на местном и региональном рынках", - приводит издание комментарий гендиректора Energean Матиоса Ригаса.

Газовое месторождение Кариш в акватории Средиземного моря было открыто в мае 2013 года. Предполагаемые запасы газа оцениваются в 45-57 млрд куб. м. Оно расположено на участке шельфа, который до недавних пор оставался предметом спора между Ливаном и Израилем. Две страны формально находятся в состоянии войны с 1948 года.

В октябре 2022 года стороны при посредничестве США достигли компромисса по этому вопросу и подписали договор о демаркации морской границы двух государств. В конце того же месяца на месторождении Кариш началась добыча газа.