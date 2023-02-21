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Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon (ВИДЕО)

Израиль Материалы 21 февраля 2023 08:14 (UTC +04:00)
Израильская компания показала уничтожение БПЛА боевым модулем Typhoon (ВИДЕО)

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Израильская компания Rafael представила обновление дистанционно управляемого боевого модуля Typhoon, предназначенного для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В ролике, показанной компанией, можно заметить модуль, установленный в носовой части корабля. Там же показана работа электрооптической системы прицеливания, при помощи которой 30-миллиметровая пушка наводится на дрон, который впоследствии успешно уничтожается.

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