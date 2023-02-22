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Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время

Израиль Материалы 22 февраля 2023 05:01 (UTC +04:00)
Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время

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Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину может состояться в ближайшем будущем, сообщила газета Israel Hayom. Как утверждают ее источники, этот вопрос уже обсуждается в окружении главы кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, если такой визит состоится, Нетаньяху примет в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские источники газеты сообщают, что приглашение посетить Украину израильскому премьеру уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.

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