Полиция признала терактом нападение со стрельбой в Тель-Авиве

Израильская полиция квалифицировала как теракт нападение с использованием огнестрельного оружия в Тель-Авиве, в результате которого в четверг вечером ранения получили три человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Террористическая атака в Тель-Авиве: подозреваемый ранил трех гражданских лиц. Террорист был нейтрализован полицейскими", - говорится в заявлении пресс-службы правоохранительных органов.

Стрельба произошла в четверг вечером возле кафе на одной из улиц Тель-Авива. Как сообщила газета The Jerusalem Post, не менее трех человек получили ранения.

По сведениям издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Согласно предварительной информации, нападавших было двое. Один из них нейтрализован, второй, вероятно, скрылся с места происшествия. Полиция начала разыскные мероприятия.