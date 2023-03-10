Нетаньяху назвал инцидент со стрельбой в Тель-Авиве тяжелым терактом

Инцидент со стрельбой в Тель-Авиве, в результате которого по меньшей мере три человека получили в четверг ранения, является серьезным терактом. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня вечером совершен тяжелый теракт в Тель-Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте", - сказал глава правительства, слова которого распространила его канцелярия. В настоящий момент Нетаньяху находится с визитом в Италии.

Ранее пресс-служба израильской полиции сообщила об инциденте со стрельбой на улице Дизенгоф в Тель-Авиве, во время которого были ранены три человека. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. Обстоятельства произошедшего расследуются.