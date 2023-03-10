Нетаньяху заявил Остину о единстве Израиля и США в противодействии ядерным планам Ирана

Израиль и США едины в стремлении помешать Ирану получить ядерное оружие. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в начале встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, прибывшим с визитом в Израиль в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад снова приветствовать министра Остина в Израиле. У нас общая повестка по предотвращению того, чтобы Иран получил ядерное оружие, и предотвращению иранской агрессии, поддержанию безопасности и процветания в этом регионе и стремлению к расширению круга мира. Это важная повестка, с нетерпением жду нашей беседы", - сказал Нетаньяху перед началом переговоров с Остином. Высказывания израильского премьера распространила его канцелярия.

По ее информации, с израильской стороны в переговорах с Остином также принимают участие глава Минобороны Йоав Галант, министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, глава аппарата премьера Цахи Браверман и военный советник Нетаньяху генерал-майор Ави Гиль.

Остин прибыл в Израиль в рамках своего ближневосточного турне из Каира в четверг. Самолет главы Пентагона приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где его встретил глава израильского Минобороны Галант, переговоры проходят недалеко от воздушной гавани, сообщала ранее пресс-служба Минобороны. Одновременно в Израиле в этот день проходят массовые акции протеста против правительства Нетаньяху, оппозиционеры, в частности, блокировали все подъезды к аэропорту Бен-Гурион, передавала ранее радиостанция Kan REKA.