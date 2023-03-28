В Тель-Авиве для разгона стихийного митинга полиция применила водометы (ВИДЕО)

Противники премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительства устроили в понедельник вечером стихийный митинг в Тель-Авиве. Для его разгона полиция применила водометы, передает государственный телеканал Kan-11, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акция проходит возле небоскребов рядом с комплексом правительственных зданий на востоке города. Обычно на этом месте проводятся еженедельные многотысячные акции протеста оппозиции. Протестующие вышли на проезжую часть, пытаясь пройти к проходящему рядом шоссе, которое они периодически блокируют в ходе своих демонстраций.

Полицейские помешали протестующим выйти на магистраль и начали теснить их, применяя водометы. Разгонять толпу также помогают наряды конной полиции, свидетельствуют кадры трансляции. Протестующие все еще отказываются расходиться.

Поводом для эскалации акций протеста в Израиле послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил 26 марта Нетаньяху. Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция и которая вызвала массовые протесты оппозиции.

Между тем в понедельник вечером Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что правящая коалиция приостанавливает рассмотрение судебной реформы как минимум до лета и призывает противников проекта к диалогу. Оппозиция приветствовала этот шаг. Однако ее сторонники в Тель-Авиве продолжают стихийно выходить на улицы города, протестуя против кабмина Нетаньяху.