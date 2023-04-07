БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля нанесла удары по военным постам ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом в пятницу сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня утром (в пятницу), после продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа в сторону Израиля, танки и самолеты Армии обороны нанесли удары по военным постам террористической организации ХАМАС вдоль границы с сектором Газа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по южным районам Ливана и по сектору Газа. В четверг северные районы Израиля были обстреляны с территории Ливана. По Израилю, по данным армии страны, было выпущено по меньшей мере 34 ракеты, 25 из них были перехвачены системой противовоздушной обороны.