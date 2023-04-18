В Израиле прозвучала двухминутная сирена в память о жертвах Холокоста

Двухминутная сирена прозвучала во вторник в Израиле в память о 6 млн жертв Холокоста. В 10:00 на территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник в Израиле отмечают День памяти Катастрофы и героизма еврейского народа во Второй мировой войне, который приходится на 27-е число месяца нисан (в этом году выпадает на период с заката солнца в понедельник, 17 апреля, по вечер вторника, 18 апреля). Памятные мероприятия начались в понедельник вечером в иерусалимском музейно-исследовательском комплексе изучения Холокоста Яд Вашем с церемонии, в ходе которой шестеро израильтян, переживших Холокост, зажгли факелы, символизирующие 6 млн евреев, погибших от рук нацистов и их пособников в годы Второй мировой войны.

Во вторник сразу после двухминутной сирены на всей территории Израиля начались мемориальные мероприятия. В школах проходят уроки истории Холокоста, по всей стране - молодежные патриотические акции. В комплексе Яд Вашем началась церемония возложения венков к памятнику участникам восстания в Варшавском гетто против немецко-фашистских захватчиков, вслед за этим в зале Шагала в Кнессете (парламенте страны) в Иерусалиме пройдет церемония "У каждого человека есть имя", во время которой будут зачитаны имена евреев - жертв Холокоста.

День катастрофы и героизма - национальный день траура, учрежденный в Израиле в память о евреях, уничтоженных нацистами, и приуроченный к дате восстания в Варшавском гетто (19 апреля - 16 мая 1943 года). В Израиле в этот день не транслируются развлекательные передачи и закрыты все увеселительные заведения.