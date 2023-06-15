Rafael разработала систему для перехвата гиперзвуковых ракет

БАКУ /Trend/ - Израильская оборонная компания Rafael объявила о своей работе над системой для перехвата гиперзвуковых ракет, известной как проект Sky Sonic.

Как передает Trend, руководство компании подтвердило, что разработка находится на продвинутом этапе и в ближайшем будущем будут представлены результаты этой работы широкой общественности.

Хотя представители компании пока не сообщают о конкретных сроках реализации проекта, они подчеркивают, что инженеры Rafael уже несколько лет работают над созданием передовой системы.

Глава компании Юваль Штейниц утверждает, что основой этой системы является уникальная технология, которая есть у Rafael и которая не имеет аналогов в мире.