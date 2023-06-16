Израиль ведет переговоры по поставке своих танков Merkava в Европу

БАКУ /Trend/ - Израиль планирует впервые начать поставки своих танков Merkava в Европу.

Как передает Trend, в настоящее время ведутся переговоры с одной из европейских стран. Речь идет о танках второго и третьего поколений, произведенных в Израиле в 1980 и 1990 годах, которые ранее были сняты с боевого дежурства и отправлены в резерв. Однако, после усиления боевых действий в Украине, возрос спрос на подобную бронетехнику на мировом рынке.

Сообщается о планах продажи более чем 200 устаревших израильских танков. Основной боевой танк Merkava, производимый в Израиле с 1979 года, на данный момент находится на вооружении Армии обороны Израиля в его четвертом поколении.