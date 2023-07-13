Иран несет ответственность за попытку нападения на посольство Израиля в Азербайджане – Эли Коэн

БАКУ/Trend/ - Иран несет ответственность за попытку нападения на посольство Израиля в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

«За покушением стоит Тегеран. Иранский терроризм представляет собой глобальную угрозу, свидетельством чему является попытка нападения на посольство Израиля в Баку, а также попытки нападения на израильтян и евреев на Кипре и в Греции», - сказал Коэн в заявлении во время официального визита в Сербию.

По его словам, Иран финансировал и дал инструкции террористической ячейке, которая пыталась совершить нападение.

Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) сообщила о задержании гражданина Афганистана, планировавшего совершить теракт на территории страны.

В ходе проведенных разбирательств было установлено, что гражданин Исламской Республики Афганистан Фавзан Муса Хан (Fawzan Mosa Khan), 1990 года рождения, вступив в сговор с другими лицами с целью подорвать общественную стабильность на территории Азербайджана, вызвать панику среди населения, повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, планировал совершить террористический акт, который сопровождался бы взрывом, пожаром или иными подобными событиями, повлек бы за собой гибель людей, причинил вред их здоровью, нанес значительный материальный ущерб, привел бы к возникновению иных общественно опасных ситуаций.

Также установлено, что Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан из зарубежной страны с намерением совершить указанные преступные деяния во время своего пребывания в Баку, где он вел наблюдение у здания посольства одного из государств с целью определения координат территории посольства, установил контакты с другими лицами для привлечения их к террористическому акту, а также с целью получения финансовой поддержки для приобретения оружия и взрывчатых веществ.

В отношении Фавзана Муса Хана, задержанного на месте преступления, в Главном следственном управлении СГБ возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана (подготовка к совершению террористических актов с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия группой лиц). Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.