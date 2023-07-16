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Нетаньяху сегодня выпишут из больницы

Израиль Материалы 16 июля 2023 11:01 (UTC +04:00)
Нетаньяху сегодня выпишут из больницы

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня выпишут из центра "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер".

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы израильского кабмина.

Как отметили в канцелярии, Нетаньяху сегодня продолжил проходить медицинское обследование, результаты анализов нормальные.

"Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжил проходить медицинские анализы в медицинском центре "Шиба" в "Тель ха-Шомер". Результаты нормальные, он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу Нетаньяху прибыл в медицинский центр "Шиба" для прохождения медицинского обследования.

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