Нетаньяху сегодня выпишут из больницы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сегодня выпишут из центра "Шиба" госпиталя "Тель ха-Шомер".

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы израильского кабмина.

Как отметили в канцелярии, Нетаньяху сегодня продолжил проходить медицинское обследование, результаты анализов нормальные.

"Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжил проходить медицинские анализы в медицинском центре "Шиба" в "Тель ха-Шомер". Результаты нормальные, он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу Нетаньяху прибыл в медицинский центр "Шиба" для прохождения медицинского обследования.