Армия Израиля объявила о состоянии готовности к войне

БАКУ/Trend/ - Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Напомним, в субботу утром начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат во многих населенных пунктах страны, включая Тель-Авив. Населению рекомендовано находиться вблизи бомбоубежищ.