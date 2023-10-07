Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Армия Израиля объявила о состоянии готовности к войне

Израиль Материалы 7 октября 2023 10:43 (UTC +04:00)
Армия Израиля объявила о состоянии готовности к войне

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Напомним, в субботу утром начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучат во многих населенных пунктах страны, включая Тель-Авив. Населению рекомендовано находиться вблизи бомбоубежищ.

Лента

Лента новостей

Читать все новости