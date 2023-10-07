В Израиле убили главу регионального совета

БАКУ /Trend/ - Глава регионального совета Шаар ха-Негев в южном округе Израиля Офир Либштейн убит в перестрелке с террористами.

Информацию распространили израильские СМИ, сообщает Trend.

Сообщается, что Офир Либштейн был убит, защищая жителей от нападения террористов. Его полномочия исполняет заместитель главы совета Йоси Керен. Руководство регионального совета продолжает свою деятельность в чрезвычайных условиях.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.