Названо число погибших и раненых в результате нападения ХАМАСа на Израиль

БАКУ /Trend/ - В результате нападения ХАМАСа на Израиль в городе Сдерот погибли 5 человек, более 100 получили ранения.

Как сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ, ХАМАС наносит массированные ракетные удары по территории Израиля около границы с сектором Газа.

Члены организации уже проникли в город Сдерот и другие районы, расположенные на границе. На местах происходят столкновения.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.