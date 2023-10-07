Израиль находится в состоянии войны - премьер-министр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Израиль находится в состоянии войны. Это не операция, не битва, это война.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к населению, сообщает Trend.

Он заверил израильских граждан, что ХАМАС ответит за нападение.

Глава правительства призвал граждан выполнять поручения армии и соответствующих структур.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.