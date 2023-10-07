БАКУ /Trend/ - В результате авиаударов Армии обороны Израиля разрушена штаб-квартира ХАМАС в районе Тель-Эльхуа в секторе Газа.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на израильские СМИ.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается об убитых среди мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.