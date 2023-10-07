ХАМАС проник в южные районы Израиля - МИД

БАКУ /Trend/ - Члены ХАМАС осуществляют патрулирование в общинах на юге Израиля.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Израиля, передает Trend.

Сообщается, что тысячи израильтян в настоящее время вынуждены сидеть в своих домах.

"Сегодня утром десятки боевиков ХАМАС перешли из Газы на территорию Израиля. Тысячи израильтян в настоящее время вынуждены сидеть в своих домах, в то время как боевики ХАМАС патрулируют общины на юге Израиля, пытаясь проникнуть в дома и убить безвинные израильские семьи", - говорится в сообщении.

Отметим, что в аккаунте министерства иностранных дел Израиля в социальной сети "X" (Twitter) говорится, что "организация ХАМАС серьезно поплатится за эти действия".

Напомним, что ХАМАС совершила комбинированную атаку, осуществив запуск ракет и проникновение террористов из сектора Газа на территорию Израиля.

Министерство призвало гражданских лиц действовать в соответствии со специальными инструкциями, размещенными на Национальном портале по чрезвычайным ситуациям, и оставаться ближе к убежищам. Жителей, проживающих в районах, прилегающих к сектору Газа, попросили остаться в своих домах.