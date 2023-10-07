Из сектора Газа по Израилю выпущено более 2 тыс. ракет (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 06:29 до полудня из Газы на территорию Израиля было выпущено около 2200 ракет.

Об этом сообщает министерство обороны Израиля, передаетTrend.

Израильская армия продолжает атаки по целям в Газе. В настоящее время силы обороны Израиля укрепляют общины на юге и в районах, близких к сектору Газа, оперативными силами.

"Оперативные командиры приезжают в каждый поселок, чтобы вести бои. Параллельно мы начали мобилизацию всех резервистов для подразделений Сил обороны. Сегодня утром (в субботу) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2200 ракет. Ряд террористов проник на юг Израиля. В ответ израильская армия начала операцию “Железные мечи”. Многочисленные солдаты Армии обороны Израиля, в том числе спецназ, были отправлены на защиту жителей на юге Израиля, действуют различные подразделения. Десятки боевых самолетов израильской армии нанесли удары по ряду целей в секторе Газа, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранении более 500 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.