БАКУ /Trend/ - В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает Trend, на этом фоне в Палестине созвано чрезвычайное собрание лидеров.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранее более 540 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.