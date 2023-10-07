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В Израиле объявлено чрезвычайное положение

Израиль Материалы 7 октября 2023 15:42 (UTC +04:00)
В Израиле объявлено чрезвычайное положение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Израиле объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщает Trend, на этом фоне в Палестине созвано чрезвычайное собрание лидеров.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранее более 540 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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