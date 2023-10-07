Израиль нанес удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду объектов ХАМАС, в том числе по военным сооружениям террористов в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Отмечается, что эти здания использовались высокопоставленными террористами ХАМАС для осуществления террористической деятельности

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранее более 540 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.