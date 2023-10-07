На территории Израиля вводится режим особого положения

БАКУ /Trend/ - На всей территории вводится режим "особого положения в области безопасности".

Соответствующее распоряжение дал министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает пресс-служба министерства обороны страны, передает Trend.

Ранее особое положение было введено в центральной части Израиля и на юге страны в радиусе 80 км от сектора Газа.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. Сообщается о гибели более 20 и ранее более 540 мирных жителей.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.