Обнародованы последние данные о погибших и раненых в результате нападения на Израиль

БАКУ /Trend/ - В результате ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа погибли 250 человек, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что в результате нападения пострадали 1100 человек.

Отметим, что сегодня утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.