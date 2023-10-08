Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Армия Израиля поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с радикальным движением банка.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

"Некоторое время назад армия Израиля нанесла удары по 10 целям террористической организации ХАМАС. Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Среди них были атакованы штаб-квартира разведки, принадлежащая террористической организации ХАМАС, и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС. Параллельно с этим армия Израиля нанесла удар по двум банкам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, с целью сбора средств на терроризм", - говорится в заявлении.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.