Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Израиль ликвидировал более 400 террористов ХАМАС (ВИДЕО)

Израиль Материалы 8 октября 2023 13:03 (UTC +04:00)
Израиль ликвидировал более 400 террористов ХАМАС (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В секторе Газа нейтрализовано более 400 боевиков ХАМАС и захвачены в плен десятки террористов, передает Trend.

Израильская авиация нанесла удар по комплексу зданий, принадлежащих руководству разведывательного подразделения радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости