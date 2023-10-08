Израиль ликвидировал более 400 террористов ХАМАС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В секторе Газа нейтрализовано более 400 боевиков ХАМАС и захвачены в плен десятки террористов, передает Trend.

Израильская авиация нанесла удар по комплексу зданий, принадлежащих руководству разведывательного подразделения радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.