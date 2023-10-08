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Израиль объявил о переходе страны в состояние войны

Израиль Материалы 8 октября 2023 15:56 (UTC +04:00)
Израиль объявил о переходе страны в состояние войны

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Как сообщает Trend, данное решение сегодня приняло правительство Израиля.

Отметим, что вчера утром на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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