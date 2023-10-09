Стало известно число пострадавших в результате нападения на Израиль

БАКУ/Trend – В результате столкновений между Израилем и ХАМАС число пострадавших израильтян возросло до 2382 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство здравоохранения Израиля.

Сообщается, что раненные госпитализированы.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние «Железные мечи».