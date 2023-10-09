Израиль победит - глава МИД

БАКУ/Trend – Израиль победит. Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в своем аккаунте социальной сети "X".

По его словам, израильтяне, проживающие в разных странах мира, подают заявки на скорейшее возвращение в страну.

"Это нас очень радует",- добавил Э.Коэн.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние «Железные мечи».