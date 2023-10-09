Столкновение с ХАМАС длится дольше, чем ожидалось - Армия обороны Израиля

БАКУ/Trend – Столкновение с ХАМАС длится дольше, чем ожидалось.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Ричард Хехт.

По его словам, несмотря на то, что с начала боевых действий прошло более 48 часов, борьба с боевиками ХАМАС на юге Израиля продолжается.

«Мы все еще воюем. В настоящее время бои продолжаются в 6 городах. Это война, масштабы другие»,- добавил Р.Хехт.

Р.Хехт не назвал конкретных цифр, но отметил, что десятки израильтян были взяты в заложники.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние «Железные мечи».