БАКУ/Trend – Израильская армия восстановила контроль над всеми территориями, захваченными ХАМАС.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, в настоящее время ни на одной из этих территорий не ведутся военные действия.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние «Железные мечи».