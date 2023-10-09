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Министр обороны Израиля приказал полностью взять в окружение Газу

Израиль Материалы 9 октября 2023 13:59 (UTC +04:00)
Министр обороны Израиля приказал полностью взять в окружение Газу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Израиль полностью возьмет Газу в окружение.

Такой приказ дал министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает Trend.

"Я приказал полностью взять в окружение Газу. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива", - заявил министр.

Напомним, что утром 7 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа. В результате более 700 человек погибли и 2 315 получили ранения. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и в ответ начала операцию "Железные мечи".

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