Еврокомиссия приостанавливает финансирование палестинцев

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия как крупнейший донор палестинцев пересматривает весь свой портфель проектов в области развития на общую сумму 691 миллион евро.

Как передает Trend, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели на своей странице в соцсети "X".

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются поворотным моментом. Все финансирование будет немедленно приостановлено", - пишет он.

Вархели добавил, что предусмотренные проекты будут рассмотрены, в то время как все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, будут отложены до дальнейшего уведомления. В то же время будет проведена всесторонняя оценка всего портфеля.

Отметим, что 7 октября утром на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.