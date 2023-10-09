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Израиль переходит к массированной атаке – Нетаньяху

Израиль Материалы 9 октября 2023 23:55 (UTC +04:00)
Израиль переходит к массированной атаке – Нетаньяху

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Армия Израиля переходит к массированной атаке на боевиков ХАМАС.

Как передает Trend, об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

«Израиль переходит к беспрецедентной, массированной атаке. Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование», - сказал он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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