Израиль переходит к массированной атаке – Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Армия Израиля переходит к массированной атаке на боевиков ХАМАС.

Как передает Trend, об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

«Израиль переходит к беспрецедентной, массированной атаке. Мы ведем войну, чтобы гарантировать наше существование», - сказал он.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.