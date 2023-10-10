Израиль наносит удары по военным целям ХАМАС в Газе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Израильские военные проводят атаки с использованием воздушных и морских средств по военным объектам и туннелям передвижения ХАМАС, а также по объектам, принадлежащим группировке "Исламский джихад" в секторе Газа, передает Trend.

"Израильская армия продолжает осуществлять удары в секторе Газа с воздушных и морских средств. Сегодня наши самолеты нанесли удары по террористическим объектам, включая оперативный командный центр ХАМАС, расположенный в мечети, и вход к туннелю, используемому террористами для нарушения границы с Израилем. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, находящейся внутри мечети. Это подтверждает, что ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в гражданских районах и святынях в секторе Газа", - говорится в заявлении минобороны Израиля.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.