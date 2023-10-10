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Стало известно число пострадавших в результате нападения на Израиль

Израиль Материалы 10 октября 2023 04:08 (UTC +04:00)
Стало известно число пострадавших в результате нападения на Израиль

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend – Свыше 900 жителей Израиля погибли, еще 2 616 получили ранения в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает Trend.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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