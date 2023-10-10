Названо число израильских военнослужащих, погибших в результате атаки ХАМАС

БАКУ/Trend/ – Число израильских военнослужащих, погибших в столкновениях с ХАМАС, достигло 123.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее сообщалось о гибели 85 израильских военных.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.