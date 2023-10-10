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Госсекретарь США и глава МИД Израиля обсудили ситуацию в регионе

Израиль Материалы 10 октября 2023 12:08 (UTC +04:00)
Госсекретарь США и глава МИД Израиля обсудили ситуацию в регионе

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Состоялась беседа Госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Было отмечено, что Блинкен и Коэн обсуждали поддержку США Израиля.

A.Блинкен сказал, что Вашингтон продолжит усилия по немедленному освобождению всех заложников.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".

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