Госсекретарь США и глава МИД Израиля обсудили ситуацию в регионе

БАКУ/Trend/ – Состоялась беседа Госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Было отмечено, что Блинкен и Коэн обсуждали поддержку США Израиля.

A.Блинкен сказал, что Вашингтон продолжит усилия по немедленному освобождению всех заложников.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".