Израиль начал крупномасштабную атаку на ХАМАС в Газе

БАКУ /Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала крупномасштабную атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в социальной сети "X".

«Сейчас Силы обороны Израиля начинают крупномасштабную атаку на террористические объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Израильские военные самолеты атаковали ряд террористических объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Самолеты нанесли удары по военному комплексу, а также по складу оружия.

Также атаке подвергся центр боевого управления в Западной Джабалии, который террористическая организация ХАМАС использует для террорf против государства Израиль", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое название "Железные мечи".