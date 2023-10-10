Пришло время и Израилю поучиться у Азербайджана, насколько непреклонными нужно быть перед лицом терроризма - Алекс Каплун

БАКУ /Trend/ - Пришло время и Израилю поучиться у Азербайджана, насколько непреклонными нужно быть перед лицом терроризма.

Об этом сказал в интервью Trend во вторник президент и председатель Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун.

"Израиль переживает тяжелые дни. Возможно, самые тяжелые за всю историю страны. На наших глазах разворачивается настоящая человеческая трагедия. Нашу боль трудно передать словами. В такие моменты очень важно чувствовать поддержку настоящих друзей! За последние двое суток мы получили из Азербайджана десятки писем, сообщений, звонков. В Баку люди приносят цветы к посольству Израиля, зажигают свечи в память погибших израильтян. Слова поддержки не перестают поступать и, по-настоящему, согревают наши сердца. Я лично продолжаю получать телефонные звонки и сообщения как от лидеров ведущих азербайджанских компаний и организаций, так и от политических и государственных лиц на самых высоких уровнях. Невозможно переоценить огромное значение, которое имеют для нас ваши слова. Я хочу выразить искреннюю благодарность азербайджанскому народу за то, что вы беспокоитесь о нас, думаете о нас, стараетесь подбодрить и предлагаете любую помощь. Такое не забывается и очень дорогого стоит. Мы привыкли быть сильными", - сказал он.

Каплун отметил, что весь мир привык видеть в Израиле сильную страну, и высокотехнологичную, отлично подготовленную армию.

"И это соответствует действительности. Израиль - маленькая страна, в которой каждый человек - мужчина или женщина - с самого детства понимает, что никто кроме нас самих не защитит нашу безопасность и нашу независимость. У нас хорошая армия и она хорошо подготовлена к противостоянию с врагом. Однако наши враги не готовы к честному сражению. Их смелости хватило только на то, чтобы напасть на мирных жителей, на спящих в колыбелях младенцев, на женщин, детей и стариков. Наши враги ворвались ранним праздничным утром в дома людей и за считанные часы уничтожили сотни семей. Со времен Холокоста никогда еще столько евреев не были зверски убиты всего за одни сутки", - сказал он.

По словам Каплуна, Израиль, все эти годы, являлся примером того, как маленькая страна, с предельно сложной геополитикой, может стать настолько сильной, что ни маленькие, ни большие соседи никогда не рискнут "иметь с ней дело".

"Азербайджан этого достиг и очень понятно "объяснил" это всему миру, а особенно своим соседям, в последние три года. Я уверен, что пришло время и нам поучиться у азербайджанских друзей тому, насколько твердыми и непреклонными нужно быть перед лицом терроризма ради защиты своих земель и граждан. В этот раз, Израиль должен закрыть вопрос террора Хамаса, а возможно и других террористических организаций на долгие долгие годы вперед, а, желательно, навсегда.С терроризмом не нужно бороться. Его надо просто уничтожать. Стирать с лица земли, как заразу. Терроризм не понимает слов, не имеет границ, для террористов не существует понятия морали - вооруженному головорезу из Газы ничего не стоит расстрелять в упор пятилетнего мальчика или перерезать горло матери на глазах ее трехлетних детей. Я нисколько не сомневаюсь, что несмотря на всю огромную, необъятную боль, мы победим. Мы действительно сильный, сплоченный народ и мы понимаем, что у нас нет выбора. Победа будет за нами, хотя путь к ней будет трудным", - добавил он.

По словам Каплуна очень важно, чтобы в Азербайджане получали правдивую информацию о происходящем в Израиле.

"Поэтому на странице Палаты мы постоянно публикуем теперь самые последние и проверенные данные о ходе военных действий. Еще раз, от всей души хочу сказать спасибо и выразить надежду на то, что эта война закончится быстро и станет последней войной Израиля с террористической организацией Хамас потому, что по окончании этой войны, Хамаса больше просто не будет существовать. А все остальные, кто еще думал, что возможно победить израильский народ, навсегда запомнит преподнесенный им урок", - заключил он.