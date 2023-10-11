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Увеличилось число погибших в результате атаки на Израиль

Израиль Материалы 11 октября 2023 02:06 (UTC +04:00)
Увеличилось число погибших в результате атаки на Израиль

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате атаки террористической организации ХАМАС на Израиль превысило 1200 человек, передает Trend.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

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