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Вчера ночью Израиль нанес удар по более чем 80 объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль Материалы 11 октября 2023 10:01 (UTC +04:00)
Вчера ночью Израиль нанес удар по более чем 80 объектам ХАМАС в секторе Газа

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Вчера ночью ВС Израиля нанесли удар по более чем 80 целям ХАМАС в Бейт-Хануне (сектор Газа).

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила пресс-служба армии Израиля.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии говорится, что за ночь было поражено более 80 целей в Бейт-Хануне в секторе Газа.

Среди целей были два банковских отделения, туннель и два центра оперативного управления ХАМАС, которые, по сообщениям израильских военных, использовались ХАМАС.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 500 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

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