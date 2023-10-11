Израиль впервые за 17 лет применил системы М270

БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля впервые с 2006 года применила ракетные установки M270 во время ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате атаки ХАМАС на Израиль, погиб гражданин Азербайджана, а также 3 человека еврейского происхождения, переехавшие в Израиль из Азербайджана.

На данный момент число погибших превысило 1 200 человек, более 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".