Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Израиль впервые за 17 лет применил системы М270

Израиль Материалы 11 октября 2023 11:59 (UTC +04:00)
Израиль впервые за 17 лет применил системы М270

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля впервые с 2006 года применила ракетные установки M270 во время ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате атаки ХАМАС на Израиль, погиб гражданин Азербайджана, а также 3 человека еврейского происхождения, переехавшие в Израиль из Азербайджана.

На данный момент число погибших превысило 1 200 человек, более 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости