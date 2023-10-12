Израиль сформировал чрезвычайное правительство

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о формировании в стране в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца, передает Trend.

"Граждане Израиля, мы сформировали чрезвычайное правительство. Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону. Мы будем работать вместе во благо всех израильтян, во благо Государства Израиль", - заявил Биньямин Нетаньяху во время телеобращения к нации.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.