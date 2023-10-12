Израильской армией уничтожен штаб "коммандос" ХАМАС

БАКУ/Trend/ – Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила штаб "коммандос" группировки ХАМАС.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Армия обороны Израиля.

Сообщается, что было нейтрализовано еще одно высокопоставленное лицо группировки.

Подчеркивается, что в ходе ночной операции 12 октября был нейтрализован командующий военно-морскими силами ХАМАС "Рафах" Абу Шамла. По информации, его дом использовался как склад вооружения ВМФ.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 700 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".