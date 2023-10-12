«Черный лебедь Газы»: Гамбит разыгран

7 октября 2023 г. обозначило новую реперную точку в траектории формирования глобального конфликта. Пока внимание ведущих международных акторов было сфокусировано на войне в Украине, Иран посредством своих прокси-сил разыграл внезапный гамбит на Ближневосточной шахматной доске. Атака движения Хамас против Израиля способна поменять многие балансы в регионе и за его пределами. Тем более, что за Хамас и Ираном стоят иные, более существенные интересанты, внешне не вовлеченные в конфликт напрямую.

Масштабная атака из сектора Газа явилась полной стратегической внезапностью для Израиля. По форме исполнения и расчета привлеченных сил и средств она выглядит как комплексная военная операция, основанная на тщательном планировании, разведке, выборе благоприятного момента, и поминутном информационном сопровождении.

Внезапный «роевой» набег, сопровождаемый массированными ракетными ударами по городам, застал систему обороны и безопасности Израиля врасплох, позволив группам вторжения проникнуть вглубь израильской территории и войти в приграничные населенные пункты. Экономике и финансовой системе уже нанесен существенный ущерб. Репутационный урон понес и высоко-престижный имидж израильской системы национальной безопасности.

Основная причина очевидного сбоя в процессе стратегического предвидения Израиля и недооценки потенциала и намерений противника находится во внутриполитической сфере. Острый затяжной кризис, вызванный настойчивым намерением кабинета Б. Натанъяху «продавить» судебную реформу, расколол Израиль на ее сторонников и противников, «разбалансировав» внешне прочную идентичность общества и поставив его на грань конфликта. Деморализующий эффект раскола, снизивший действенность силового блока, был учтен движением Хамас и его иранским сюзереном при планировании операции. Соответственно, именно политический эшелон, инициировавший и настаивавший на реализации ставшей «камнем преткновения», судебной реформы, несет как минимум моральную ответственность за стратегический «сюрприз» 7 октября.

Несмотря на сбой и первоначальный шок, израильская система безопасности, обладающая высоким коэффициентом внутренней устойчивости, быстро отмобилизовалась в плане реагирования. Купировав прорыв, армия приступила к массированному поражению целей на территории Газы, с одновременной мобилизацией до 300.000 резервистов и подготовкой наземной операции на территории анклава, с целью тотальной ликвидации военно-террористической инфраструктуры Хамас.

Ожидаемая наземная операция в Газе приведет к значительным издержкам для Израиля, помимо неизбежных потерь в личном составе (которые израильское общество, в основной своей массе, сейчас готово принять, учитывая экзистенциональный характер угрозы). Перед израильским военно-политическим руководством стоит несколько существенных проблем стратегического и внешнеполитического характера.

Ливанское шиитское движение «Хезболла», являющееся прокси-силой Ирана, способно спровоцировать отвлекающую эскалацию, открыв «второй фронт» на северной границе. Израиль вынужден серьезно воспринимать фактор движения «Хезболла», с учетом его гораздо более существенных возможностей в сравнении с Хамас. Помимо этого, контролируемые Израилем палестинские территории Западного берега Иордана представляют самый существенный вызов в плане обеспечения безопасности на фоне текущего конфликта. Контроль ситуации на северных и восточных рубежах критически важен для Израиля с учетом его минимальной стратегической глубины Израиля.

Международные организации, левые движения и мировые медиа уже разворачивают кампанию по обвинению Израиля в непропорциональном применении силы, приводящему к массовым жертвам среди населения Газы. Судьба израильских заложников, используемых руководством Хамас в качестве «живого щита», представляет еще одну существенную внутриполитическую проблему кабинета Б. Нетанъяху, способную усугубить общественные обвинения в его некомпетентности.

В целом, события 7 октября инициировали масштабный, и вероятно, долгосрочный кризис, формирующий критические последствия на региональном и глобальном уровнях.

Арабские режимы, намеренные интегрироваться в формирующиеся геоэкономические реалии и воспользоваться возникающими преференциями, оказываются в двусмысленном положении. Координируемая Вашингтоном нормализация отношений с Израилем отвечает интересам правящих династий и элит; вместе с тем, Эр-Рияд, Абу-Даби, Каир и Амман вынуждены учитывать настроения «арабской улицы», способные создать проблемы для внутренней стабильности. Соответственно, процесс исторического примирения, инициированный «Аврамовыми соглашениями» 2020 года, как минимум, становится на паузу, и подвешивается реализация перспективного транспортно-коммуникационного коридора «Индия – Ближний Восток – Европа», выход которого к Средиземному морю приходится именно на Израиль. Израильско-саудовское сближение и проект развития Vision-2030 наследного принца Мухаммеда бен Салмана выстраиваются именно под указанный геоэкономический дизайн.

Происходит фактическое возвращение арабо-израильского конфликта в региональную и глобальную повестку. Тревожной перспективой является обострение религиозного измерения проблемы. Не исключается реанимация терроризма «одиноких волков» в мусульманских мигрантских общинах на Западе. Ситуация вокруг Газы способна оказать дестабилизирующее воздействие на сопредельные конфликтные очаги, в частности, войну в Сирии и хронически нестабильный Ливан.

Наконец, кризис, вне сомнения, отвлечет часть материальных и политических усилий западной коалиции по оказанию поддержки Украине. Сама помощь Украине со стороны Запада не прекратится, но ее объемы могут снизиться, с вытекающими последствиями.

Кто является потенциальным бенефициарами текущего кризиса? В первую очередь, Иран, уже 45 лет живущий в состоянии внешнего конфликта, и нуждающийся в периодическом повышении его градуса, особенно с учетом своего все более непростого социально-экономического и внутриполитического положения. Тегеран дуплетом экстраполирует «палестинский кейс», усиленный религиозными коннотациями, как на предмет отвлечения вынимания внутренней аудитории, так и на подрыв интересов региональных конкурентов, в первую очередь, Дома Саудов. Учитывая долгосрочное сотрудничество и иранскую помощь руководству Хамас, гипотеза наличия «иранского следа» в текущем обострении имеет право на существование.

Москва надеется получить свой стратегический гешефт от кризиса на Ближнем Востоке. Расчет строится на возможном снижении западной поддержки Украины, что, как считается, поможет переломить ход войны в пользу Кремля. Объективно, России выгоден любой кризис, способный, по ее расчётам, надломить концентрацию Запада на поддержке Украины. Китай также рассматривает внешние кризисы через призму своего противостояния с США, включая его геополитические и геоэкономические аспекты. Формирование проблем на маршруте транспортно-коммуникационного коридора «Индия – Ближний Восток – Европа», являющегося конкурентом китайского мега-проекта «Один Пояс – Один Путь», очевидно выгодно для Пекина.

Наконец, верхушка собственно Хамас заинтересована в обострении конфликта, фактически являющегося способом пролонгации ее существования. «Серая зона» размером 6 на 40 километров с плотностью населения свыше 5.000 человек на квадратный километр, не имеющая жизненной перспективы и средств к собственному существованию и обеспечиваемая внешними спонсорами, способна функционировать только в состоянии «мерцающего конфликта». Вопрос, однако в том, что нынешнее обострение может стать началом ее конца.

Уже окончательно ясно, что концепт ближневосточного урегулирования «мир в обмен на территории» исчерпан. Израильскому истеблишменту придется отойти от своей затяжной стратегической миопии и начать «работу над ошибками», а международные силы, имеющие влияние на стороны конфликта, должны многократно активизировать усилия по урегулированию палестинской проблемы. Наконец, становится очевидным, что ревизионистские акторы (Китай, Россия, и Иран) будут переходить в гибридное (непрямое) контрнаступление там, где ощутят угрозу своим интересам. Их объединение, в той или иной форме, в военно-политическую коалицию, по всей видимости, является вопросом совсем не отдаленного будущего.

В целом, 7 октября 2023 г. из Газы был разыгран геополитический гамбит, многочисленные результаты и следствия которого выявятся весьма скоро. И пока ожидается ответный ход, предпосылок для деэскалации не прослеживается…

Гасан Мамедов

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