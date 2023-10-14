БАКУ /Trend/ - Израильская армия наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

"Израильская армия в настоящее время наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.