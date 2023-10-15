Армия Израиля ликвидировала еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

БАКУ /Trend/ - Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба", который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.