Израильская армия ликвидировала одного из командиров ХАМАС

БАКУ /Trend/ - За сутки израильская армия нанесла удары по около 250 военным объектам в секторе Газа, в ходе операции был убит один из командиров ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии, передает Trend.

"По точным разведданным Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, уничтожен командующий южным регионом крыла национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эйд", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что ударам подверглись десятки военных штабов, несколько военных наблюдательных пунктов и ракетных установок, используемых ХАМАС.