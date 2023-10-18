США выделят 100 млн долларов на помощь Газе

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газы, передает Trend.

"Эти деньги пойдут на поддержку более миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта, а также на удовлетворение чрезвычайных потребностей в секторе Газа", - заявил президент США.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.