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США выделят 100 млн долларов на помощь Газе

Израиль Материалы 18 октября 2023 23:43 (UTC +04:00)
США выделят 100 млн долларов на помощь Газе

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден объявил о выделении 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для сектора Газы, передает Trend.

"Эти деньги пойдут на поддержку более миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта, а также на удовлетворение чрезвычайных потребностей в секторе Газа", - заявил президент США.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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